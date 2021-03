Iranske aviser hyller paven

NTB

Iranske aviser hyller pave Frans etter helgens møte med de irakiske sjiamuslimenes øverste leder, ayatolla Ali al-Sistani, i Najaf.

Paven er på et fire dager langt besøk i Irak, og besøket var søndag førstesidestoff i iranske aviser.

Den reformvennlige avisen Sazandegi kaller lørdagens møte mellom pave Frans og Sistani for «den mest effektive hendelsen noensinne» når det kommer til dialog mellom religioner.

De to lederne setter nå standard for andre ved måten de fremmer verdensfred på, mener avisen.

Den reformvennlige avisen Shargh understreker også viktigheten av møtet mellom de to religiøse lederne, og den statlige avisen Iran kaller pavebesøket i nabolandet «en seier for sjiaislam og kristendommen».

– Kristendommen lever i Irak, til tross for de lidelser IS påførte, skriver avisen.

Den ultrakonservative avisen Resalat understreker at Irak nå opplever sikkerhet, takket være iranskstøttede «motstandsfolk» som i 2014 tok opp kampen mot IS:

– Pave Frans og mange vestlige land må være klar over at de kan takke blodet spilt av modige, unge motstandsfolk og sjiamuslimske myndigheter for at de nå kan bevege seg fritt i Irak, skriver avisen.

En annen ultrakonservativ avis, Kayhan, understreker det samme, og trekker også fram den rolle Den iranske revolusjonsgardens leder, general Qasem Soleimani, spilte da IS ble nedkjempet.

Soleimani ble likvidert i et amerikansk droneangrep i Bagdad i januar i fjor.