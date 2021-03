Stig Malm (t.v.), her sammen med daværende LO-leder Yngve Hågensen og lederen av dansk LO, Finn Thorgrimsson (t.h.) i 1990.

NTB

Sveriges tidligere LO-sjef Stig Malm er død av covid-19, 79 år gammel, opplyser familien.

Malm ledet svensk LO fra 1983 til 1993, da han gikk av etter kritikk om at han som styremedlem i boligbyggelaget BPA hadde vært med på å gi en raus fallskjermavtale til selskapets sjef.

Han ble senere sjef for det svenske biltilsynet, men trakk seg da det i 2000 ble kjent at han var dømt for promillekjøring og var fratatt sertifikatet.

Malm var kjent som en frittalende politiker og hisset på seg mange da han lanserte uttrykk som «finansvalper» om unge børsmeklere og «fittstimmet» om sosialdemokratenes kvinnegruppe.