Uklart hvem som angrep flybase i Irak

NTB

Pentagon vet ennå ikke hvem som sto bak onsdagens rakettangrep mot Ain al-Asad-basen i Irak, der det også befinner seg rundt 30 norske soldater.

En sivilt ansatt amerikaner døde i angrepet, da det ble skutt ti raketter mot den store fly- og dronebasen.

– Vi vil forsikre oss om at vi forstår hvem som hadde ansvaret for dette, sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin til ABC News.

– Budskapet til dem vil være at de må regne med at vi kommer til å gjøre det som er nødvendig for å forsvare oss selv, fortsetter han.

– Dersom vi ser et behov for å angripe, så kommer vi til å gjøre det på et tidspunkt og et sted vi selv velger, sier Austin.

Hevnangrep

Minst 22 iranske militssoldater ble i forrige uke drept i et amerikansk angrep i Syria, og mye tyder på at angrepet mot Ain al-Asad-basen var et svar på dette.

Basen ble også utsatt for et rakettangrep i januar i fjor, da åpenbart som hevn for at USA få dager tidligere hadde likvidert den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep i Bagdad.

MQ-9 Reaper-dronen som drepte Soleimani ble sendt fra Ain al-Asad-basen.

Uklart

De rundt 30 norske soldatene ved Ain al-Asad-basen inngår i Operation Inherent Resolve (OIR), den USA-ledede koalisjonen som siden 2014 har bistått landet med å bekjempe den ytterliggående islamistgruppa IS.

Det framstår som noe uklart hvordan USAs angrep mot sjiamuslimsk iransk milits i Syria, som kjemper på president Bashar al-Assads side, faller innenfor mandatet til OIR, som er å bekjempe sunnimuslimske IS.

Krever svar

De norske soldatene har ifølge Forsvaret i oppdrag å vokte og sikre den store fly- og dronebasen.

Partiet Rødt ba i forrige uke forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) svare på om det amerikanske angrepet mot iransk milits i Syria skjedde fra denne basen.

I et skriftlig spørsmål i Stortinget spør Rødt også hvordan regjeringen stiller seg til slik bruk av Ain al-Asad-basen, som medfører en stor risiko for hevnangrep som kan ramme norske soldater.