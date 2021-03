Unge amerikanere risikerer livstid for politidrap i Roma

Dommer Marina Finiti før retten var satt i rettssaken mot to amerikanske turister som er anklaget for å ha drept den italienske politimannen Mario Cerciello Rega i Roma i 2019. Aktor har lagt ned påstand om livstid i fengsel for begge to. Foto: Alessandra Tarantino / Pool via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Påtalemyndigheten ber om livstidsdommer for to amerikanske turister som står tiltalt for å ha drept en politibetjent under et basketak i Roma i 2019.