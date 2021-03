Kjempeseier for Biden da Senatet godkjente gigantisk krisepakke

President Joe Biden talte i Det hvite hus etter at Senatet godkjente hans såkalte redningsplan for USA, til en prislapp på rundt 16.000 milliarder norske kroner. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

NTB

Senatet har gitt Joe Biden en kjempeseier og godkjent hans såkalte redningsplan. Enorm offentlig pengebruk skal gjenreise et pandemiherjet USA.

– Jeg lovet det amerikanske folk at hjelpen var på vei. I dag kan jeg si at vi har tatt et gigantisk steg framover mot å innfri det løftet, sier Biden om krisepakken, som har en verdi på svimlende 1.900 milliarder dollar.

Med rødskutte øyne jobbet senatorene seg natt til lørdag gjennom et fjell av endringsforslag til Bidens krisepakke.

Senatet hadde vært samlet siden fredag morgen, og like før midnatt startet en rekke avstemninger om tillegg og endringer som varte langt inn i morgentimene. Ved lunsjtider ble krisepakken godkjent med 50 mot 49 stemmer.

Signatur til uka

– Det var åpenbart ikke enkelt. Det var ikke alltid pent. Men det var så desperat nødvendig, akutt nødvendig, sa Biden.

Nå sendes den smått reviderte pakken med offentlige krisetiltak tilbake til Representantenes hus, som ventes å behandle den tirsdag. Deretter gjenstår bare Bidens signatur.

Med hjelp fra åtte demokrater overkjørte Republikanerne forslaget fra progressive demokrater om å doble minstelønnen til 15 dollar timen innen 2025. Likevel regnes krisepakken som en seier for Demokratenes forsøk på å gjenreise USA under en pandemi som har krevd over en halv million menneskeliv i landet.

Mye større enn oljefondet

Prislappen tilsvarer over 16.000 milliarder kroner. Det utgjør nesten én tidel av USAs samlede økonomi og er rundt 5.000 milliarder kroner mer enn verdiene i det norske oljefondet.

Tiltakspakken vil gi mer hjelp til flere mennesker enn noe annet den føderale regjeringen har gjort de siste tiårene, ifølge Senatets flertallsleder Chuck Schumer.

Demokratene trengte alle sine 50 senatorer med på laget. De 50 republikanerne er samlet i sin motstand, men visepresident Kamala Harris' dobbeltstemme behøvdes ikke siden en republikaner meldte forfall på grunn av en krise i familien.

Sjekk til de fleste

Krisepakken inneholder en lang rekke lovforslag fordelt på over 600 sider. Blant dem er engangsutbetalinger på opptil 1.400 dollar til de fleste amerikanere, utvidet ledighetsstønad, skattefradrag for barnefamilier og de med lave inntekter, samt støtte til helseforsikring.

I tillegg skal milliarder av dollar brukes på testing og vaksinering mot covid-19 og gjenåpning av skoler. Store summer skal også overføres til lokale myndigheter og delstater, samt næringer som sliter økonomisk.

Utvidet arbeidsledighetstrygd, som ville ha utløpt i midten av mars, blir forlenget med seks måneder. En midlertidig stans i utkastelser av folk som ikke klarer å betale husleien, blir også forlenget.

Indre strid

Behandlingen av krisepakken er blitt forsinket på grunn av behovet for å balansere krav fra moderate og progressive fraksjoner i Demokratene. De folkevalgte har forhandlet seg imellom og kommet opp med endringer i siste liten.

Tautrekkingen er et klart signal om utfordringene Biden og partiledelsen vil møte på de neste to årene. Indre uenighet i partiet ventes å komme til syne ved flere anledninger når presidenten skal forsøke å få sin politikk vedtatt med et knapt flertall i Kongressen

Vendepunkt?

Bidens krisepakke er den siste i en rekke offentlige støttepakker vedtatt av Kongressen siden i fjor vår. Til sammen har de folkevalgte bevilget 4.000 milliarder dollar, drøyt 34.000 milliarder kroner, til ulike krisetiltak.

Republikanerne mener Bidens redningspakke for økonomien er sløsing – en gave til liberale som ignorerer tegnene til bedring.

Det er nemlig flere tegn til at pandemiens herjinger er ved et vendepunkt i USA. Vaksineleveransene er økende, og dødstall og smittetall har avtatt, men er fortsatt skremmende høye. Antall nyansettelser var overraskende høyt i februar, 10 millioner færre er i jobb i dag enn før pandemien.

Kompromiss

De fleste av endringsforslagene natt til lørdag kom fra Republikanerne og ble nedstemt i Senatet. Men flere endringer er vedtatt de siste dagene etter forhandlinger blant demokratene.

Dramatisk ble det fredag da behandlingen av krisepakken møtte knallhard motstand fra Joe Manchin, som muligens er Senatets mest konservative demokrat.

Etter tolv timer og en telefon fra Biden selv var kompromisset klart: Den ukentlige ledighetstrygden reduseres fra 400 til 300 dollar, men forlenges med et halvt år.

Knapt flertall også i Huset

Manchin og Republikanerne mener økt ledighetstrygd oppmuntrer folk til ikke å få seg jobb, en påstand som avvises av mange økonomer og de fleste demokrater.

Demokratene er avhengige av Manchins støtte, men de kunne heller ikke gå for langt mot sentrum. Da risikerer de nemlig å miste støtte fra progressive demokrater i Huset, der de har et flertall på bare ti seter.

Tapte kamp om minstelønn

Blant de øvrige kompromissene som ble spikret i siste liten i Senatet, gjaldt begrensninger på hvem som skal få en sjekk.

Maksbeløpet på 1.400 dollar skal gradvis reduseres basert på inntekten, og ingen som tjener over 80.000 dollar, skal få en sjekk.

Åtte demokratiske senatorer sørget sammen med republikanerne for å skrote Husets økning i den føderale minstelønnen.