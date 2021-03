Nigel Farage sier han slutter i politikken

Den britiske EU-motstanderen og høyrepopulisten Nigel Farage fotografert i Brussel i 2012, da han satt i EU-parlamentet. Foto: Anne Marte Vestbakke / NTB Les mer Lukk

NTB

Nigel Farage, tidligere EU-parlamentariker og leder for brexitpartiet, sier til The Telegraph at han pensjonerer seg fra partipolitikken for godt.