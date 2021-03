Coronatester utsolgt på dag én i Tyskland

NTB

Folk flokket til Aldi for å sikre seg de første hurtigtestene som kom i salg i den tyske butikkjeden lørdag. Hyllene ble tomme på noen timer.

Konkurrenten Lidl opplevde samtidig at nettbutikken krasjet da de startet med salg av hurtigtester for corona på nett.

– Vi vil forsikre alle som dro hjem tomhendt, om at nye leveranser kommer de neste dagene, sier en Aldi-talsmann til avisa Bild.

Regjeringen i Tyskland har satset stort på hurtigtester i neste fase av pandemien. Fra mandag vil alle tyskere få rett på én gratis hurtigtest i uken, utført ved apoteker eller godkjente testsentre.

Målet er å gi folk mer frihet etter flere måneder med nedstenginger og manglende sosial kontakt. Mens tyskere blir stadig mer lei av strenge smitteverntiltak, går vaksineringen fortsatt langsomt.

Mindre troverdig

Eksperter har understreket at hurtigtestene er mindre troverdige enn PCR-testene som ellers er standard. Vanlige forholdsregler rundt hygiene må opprettholdes selv med et negativt resultat, påpeker de.

Hos Aldi fikk hver kunde bare kjøpe én pakke, som inneholder fem hurtigtester og koster rundt 250 kroner. Lidl tilbyr omtrent det samme til en litt lavere pris.

Det er ventet at andre dagligvarekjeder, som Rewe og Edeka, etter hvert vil ha hurtigtester i butikkhyllene. Apotekkjedene Rossmann og dm begynner med salg av tester tirsdag.

50 millioner gratistester

Helseminister Jens Spahn har lovet at det blir mer enn nok hurtigtester til alle, inkludert 50 millioner gratistester i måneden. Myndighetenes håp er at opptrapping av vaksinering og massetesting kan pågå parallelt med en gradvis gjenåpning av samfunnet.

Kritikere lurer på om lokale myndigheter er klar til å håndtere det som ventes å være en enorm etterspørsel for hurtigtester.

– Jeg klarer ikke å forstå hvorfor hurtigtester nå selges over disk, men ennå ikke er bestilt til barnehager og skoler, sier regjeringssjef Manuela Schwesig i delstaten Mecklenburg-Vorpommern.

Nesten 6 prosent vaksinert

Lørdag sa Tysklands vaksinesjef Thomas Mertens at han forventer at vaksineringen tar seg opp betydelig i april. Mertens sier han forstår at folk er frustrert og mener det går for langsomt, men han fastholder at hovedårsaken er mangel på vaksiner.

5,7 prosent av befolkningen har fått første dose av coronavaksinen, mens 2,8 prosent er ferdigvaksinert.

Tyskland har slitt med å få ned smittetallene de siste ukene. Lørdag registrerte helsemyndighetene drøyt 9.500 nye smittetilfeller og 300 coronarelaterte dødsfall.