Svensk politi oppløser demonstrasjon mot coronatiltak

NTB

Politiet i Stockholm er i ferd med å oppløse en demonstrasjon mot myndighetenes coronatiltak, ifølge svenske medier.

Flere hundre demonstranter samlet seg lørdag på Medborgarplatsen i sentrum av Stockholm for å protestere mot det de mener er unødvendig strenge smitteverntiltak.

Demonstrasjonen blir arrangert av organisasjonen Frihet Sverige. De mener coronarestriksjonene er et angrep mot folks frihet og krever dem avviklet.

Politiet opplyste på forhånd at markeringen kunne holdes, men at den ville bli oppløst dersom flere enn åtte personer samlet seg. Det vil være et brudd på smittevernreglene for utendørs arrangementer i Stockholm.