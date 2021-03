Britene planlegger omfattende bistandskutt

Statsminister Boris Johnson fastholder at kraftig bistands er nødvendig som følge av coronapandemien og de følger den har fått for britisk økonomi.

Den britiske regjeringen planlegger omfattende kutt i bistand og nødhjelp til krigsherjede land, viser et lekket dokument fra britisk UD.

Støtten til Syria bli kuttet med 67 prosent, til Libya med 63 prosent, til Somalia med 60 prosent og til Sør-Sudan med 59 prosent, viser dokumentet, som nettstedet openDemocracy har fått tilgang til.

Labours bistandspolitiske talsperson Preet Kaur Gill reagerer sterkt på statsminister Boris Johnsons plan.

– Det er ikke til å komme bort ifra, mennesker vil dø, sier hun.

– Kutt i støtten til land som står midt oppe i en humanitær krise, vil forårsake ødeleggelser, kaste noen av verdens mest sårbare mennesker ut i sult, får pressede helsevesen til å bryte sammen og frata folk tilgangen til rent vann, sier Preet Kaur Gill.

Den britiske regjeringens beslutning om å kutte kraftig i nødhjelpen og bistanden til land som Jemen (bildet), vekker sterke reaksjoner.

Jemen-kutt

Tidligere i uka ble det kjent at Johnson-regjeringen også kutter kraftig i bistanden til sult- og krigsherjede Jemen, til kraftige protester fra hjelpeorganisasjoner og opposisjonen.

Johnson forsvarte samtidig britenes våpensalg til Saudi-Arabia, landet som gjennom sin krigføring har bombet store deler av Jemens infrastruktur i grus.

– Jeg er sikker på at folk her i landet forstår at vi må redusere bistanden i den situasjonen vi nå står oppe i, sa Johnson med henvisning til koronapandemien.

Nødvendig

En talsmann for den britiske regjeringen understreker at det ennå ikke er tatt endelig stilling til hvor store bistandskuttene til hvert enkelt land blir på.

– Pandemien har rystet britisk økonomi og tvunget oss til å ta tøffe, men nødvendige beslutninger, blant annet om å gjennomføre midlertidige kutt i den totale bistanden, sier talspersonen.

Storbritannia har til nå hatt en uttalt målsetting om å bruke 0,7 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP) på bistand, men reduserer nå dette til 0,5 prosent.

– Vi er fortsatt verdens ledende giver og vil i år brukte over 10 milliarder pund (118 milliarder kroner) på å bekjempe fattigdom, klimaendringer og fremme global helse, sier regjeringens talsperson.