Titusenvis rammet av cyberangrep mot Microsoft

NTB

Bare i USA er mer enn 20.000 selskaper og myndigheter rammet av et cyberangrep mot Microsoft Exchange, ifølge Reuters. Også i Europa og Asia er mange rammet.

Hackere har utnyttet tidligere ukjente sårbarheter ved sikkerhetssystemene i programvaren.

Reuters skriver at datainnbruddet allerede har nådd ut til flere enn all den skadelige koden som ble lastet ned i programvaren fra det amerikanske selskapet SolarWinds under dataangrepet i fjor.

Microsoft opplyste tirsdag at de har oppdatert programmet og ordnet sårbarhetene. Men datainnbruddet har ifølge nyhetsbyrået fortsatt, og fredag sa Microsoft at de samarbeider med amerikanske myndigheter for å hjelpe kunder.

Pressetalsperson Jen Psaki i Det hvite hus frykter at datainnbruddet kan få langtrekkende konsekvenser.

– Vi er bekymret over at antallet som er angrepet, er så stort, sa hun fredag.

Microsoft mener det er en hackergruppe med navnet «Hafnium» som står bak. Ifølge selskapet holder gruppen til i Kina. Tidligere har den siktet seg inn mot USA-baserte selskaper, undervisningsinstitusjoner, private forsvarsselskaper, tankesmier og NGOer.

Angrepet har rammet mange også i Europa. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ba fredag norske brukere om å oppdatere programvaren.

– Dette er en svært alvorlig situasjon, som kan få store konsekvenser. Vi har sett utnyttelse av disse sårbarhetene i Norge allerede. Foreløpig har vi et begrenset omfang av utnyttelse, men dette er en sak under rask utvikling, sa avdelingsdirektør Bente Hoff i NSM.