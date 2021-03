AFP: Ingen FN-resolusjon om Tigray

NTB

FNs sikkerhetsråd ble ikke enige om en resolusjon der det ble bedt om en slutt på voldsbruken i Tigray-regionen i Etiopia, opplyser diplomater til AFP.

Årsaken skal angivelig være motstand fra Russland og Kina.

– Det er ingen konsensus. Ingen planer om å gå lenger, sa en diplomat til nyhetsbyrået, etter at Sikkerhetsrådet i to dager har forhandlet om et utkast til en uttalelse.

FN og USA har tidligere bedt Eritrea om å fjerne militærstyrkene sine fra regionen i nabolandet.

Tirsdag sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, at både etiopiske og eritreiske regjeringsstyrker kan ha begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, noe begge land benekter.

Bachelet fremmet krav om en uavhengig gransking, et krav Norge støtter.