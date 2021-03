Nana Akufo-Addo, Ghanas president, takket det internasjonale vaksineprogrammet Covax for at Ghana fikk være først i vaksinekøen. Bildet er fra september 2020.

Eldrid Borgan - forskning.no

Hvis ikke alle land er beskyttet, vil vi ikke bli kvitt sykdommen, ifølge Ghanas president.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).

Ghana og Elfenbenskysten ble de første landene som fikk vaksiner fra det internasjonale vaksineprogrammet Covax, ifølge Aftenposten.

Nå har Covax publisert en plan for distribusjonen av vaksiner til 142 land.

Vaksineprogrammet ble opprettet for å sikre fattigere og mellominntektsland en vaksine mot covid-19. Men også rikere land, som har spyttet inn penger i samarbeidet, får nå vaksinedoser de har forhåndsbestilt.

Til sammen er det snakk om 237 millioner doser med vaksiner som skal leveres i første runde. Det skal skje innen utgangen av mai 2021.

Presidenten tok vaksinen på TV

Presidenten av Ghana Nana Akufo-Addo var til stede på Covax sin pressekonferanse 2. mars.

Han fortalte om hvordan han og kona tok vaksinen på nasjonal TV for å forsikre folk om at den er trygg og motivere dem til å ta den.

− Vaksinen er viktig for å vende tilbake til å leve livene våre som normalt så fort som mulig, uttalte Akufo-Addo.

Presidenten var samtidig tydelig på covid-19 er et globalt problem. Hvis ikke alle land er beskyttet, vil vi ikke bli kvitt sykdommen.

Det begynner flere og flere statsledere å innse, ifølge sjefen for vaksinekoallisjonen Cepi, Ritchard Hatchett.

− Målet er å avslutte pandemien, ikke bare å beskytte sitt eget land, sa Hatchett, som mener vi er inni en historisk uke i kampen mot covid-19.

Ti millioner doser til Afghanistan

I denne omgangen er det noen land som får flere millioner doser, mens andre bare får en brøkdel.

Noen av landene som skal få flest doser, er Indonesia med over elleve millioner, Afghanistan med over ti millioner og Brasil med over ni millioner.

Flere av landene betaler for vaksinene de skal få fra Covax selv. Så noe av forklaringen på forskjellene er at noen land ikke har kommet med ønske om å få flere doser på dette tidspunktet.

Norge får ingen doser i denne runden, men er med i Covax-samarbeidet.

Mangel på glass og materialer

Et av problemene som forsinker vaksineproduksjonen nå, er mangel på viktige materialer, ingredienser og glass til vaksinene, fortalte Cepi-sjef Hatchett.

Derfor er det ekstremt viktig at verdens land samarbeider om å sikre at eksport og import av disse viktige materialene ikke blir hindret av nasjonale restriksjoner, poengterte han.

Cepi, som er huset av Folkehelseinsituttet her i Norge, er en av aktørene i Covax-samarbeidet.

De har spyttet inn mye penger i å bygge opp produksjonsfasiliteter verden over.

AstraZeneca og indisk vaksine

På denne måten kan den samme vaksinen produseres mange steder i verden. Men for å få det til, har vaksineprodusentene som har fått pengestøtte måttet underskrive en avtale.

Avtalen slår fast at selskapene må dele informasjon om vaksinen til andre som vil produsere den.

Vaksinedosene som nå skal distribueres fra Covax-samarbeidet er i all hovedsak AstraZeneca sin koronavaksine og den indiske vaksinen Covishield.