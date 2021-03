Nytt søksmål mot Trump etter angrepet på Kongressen

Trumps talsmann er lite imponert over det siste søksmålet mot den tidligere presidenten.

NTB

Et demokratisk kongressmedlem har saksøkt tidligere president Donald Trump, hans sønn og hans advokat for å ha oppildnet til stormingen av Kongressen.

Det sivile søksmålet fra Eric Swalwell fra California ble levert til en distriktsdomstol i Washington fredag.

Der anklages 74 år gamle Trump, hans sønn Donald Jr. og advokat Rudy Giuliani for å ha ført «en løgnkampanje og oppildnende retorikk» som ledet til angrepet på Kongressen i 6. januar.

Også et republikansk kongressmedlem er gjenstand for søksmålet.

Trumps talsmann Jason Miller sier følgende til Washington Post søksmålet:

– Eric Swalwell er en slyngel med null troverdighet.

KKK-lov

Et annet demokratisk kongressmedlem, Bennie Thompson fra Mississippi, leverte inn et lignende søksmål mot Trump forrige måned. Begge viser til en lite brukt lov, Ku Klux Klan Act, for å ansvarliggjøre presidenten.

Loven fra 1871 ble brukt for å hindre de nasjonalistiske ekstremistene i KKK fra å skremme og true folkevalgte.

Trump, sønnen, Giuliani og kongressmedlem Mo Brooks fra Alabama talte alle på et arrangement før fanatiske Trump-tilhengere stormet Kongressen.

– Ute av stand til å godta nederlaget, gikk Donald Trump til full krig mot en fredelig maktovergang, sier Swalwell i en uttalelse.

Frikjent

– Han løy til tilhengerne gang på gang og hevdet valget var stjålet, sier Swalwell og tilføyer:

– De saksøkte samlet seg, egget opp og oppildnet mobben, og dermed er de fullt og helt ansvarlige for ødeleggelsene som fulgte.

Søksmålet krever at et uspesifisert erstatningsbeløp avgjøres av en jury i en rettssal. Swalwell satt i aktoratet under riksrettssaken i Senatet. Der ble Trump frikjent av 43 republikanske senatorer

Hans forsvarere avviste tiltalen om at Trump oppildnet til opprøret 6. januar, som løgn.