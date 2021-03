CNN: Etterforskere undersøker kommunikasjon mellom Kongress-opprørere og folkevalgte

NTB

Føderale etterforskere undersøker kommunikasjon mellom folkevalgte i Kongressen og opprørerne som 6. januar stormet kongressbygningen, melder CNN.

Etterforskerne forsøker ifølge en tjenesteperson som er blitt brifet om etterforskningen, å kartlegge om de folkevalgte bevisst eller ubevisst hjalp opprørerne, får CNN opplyst.

Informasjonen som er hentet inn til nå, skal angivelig indikere at det var kontakt mellom flere folkevalgte og opprørere i dagene rundt 6. januar, og også kommunikasjon mellom flere opprørere der tilknytning til folkevalgte ble diskutert, ifølge tjenestepersonen.

Det understrekes at slik kommunikasjon ikke nødvendigvis betyr at noen folkevalgte har brutt loven, og at etterforskningen på nåværende tidspunkt ikke retter seg inn mot noen folkevalgte.

Til sammen fem personer mistet livet da tusenvis av Trump-tilhengere stormet kongressbygningen, og om lag 300 mennesker er siktet eller mistenkt for å ha deltatt i stormingen.

Etterforskningen har ifølge CNN nå endret spor, fra å sikte seg inn mot folk som beskyldes for å ha deltatt i stormingen, til å gå etter folk som skal ha planlagt den, i et forsøk på å stanse Kongressens godkjenning av valgresultatet.