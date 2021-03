Varslingssenter: Ingen tsunamifare på Hawaii

NTB

Varslingsmyndigheter undersøker ikke lenger om en tsunami kan ramme Hawaii etter det store jordskjelvet mellom New Zealand og Tonga torsdag.

Det sier det amerikanske tsunamivarselssenteret for Stillehavet, som tidligere undersøkte om folk på Hawaii måtte evakuere.

Skjelvet ble målt til 8,0 nær de avsidesliggende Kermadec-øyene i nordøst like før klokka 9 fredag morgen lokal tid. Det førte til at New Zealands sivilforsvar utstedte en nasjonal tsunamiadvarsel og ba folk på østkysten av Nordøya evakuere umiddelbart.

Tidligere sendte varslingssenteret på Hawaii ut en tsunamiadvarsel til Amerikanske Samoa som følge av det samme skjelvet, men nedjusterte siden det.