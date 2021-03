Tyskland godkjenner AstraZeneca-vaksinen til eldre

De første dosene av AstraZeneca-vaksinen på et lager til Folkehelseinstituttet (FHI) 8. februar. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Tyske helsemyndigheter godkjente torsdag vaksinen til AstraZeneca og Oxford-universitetet for personer over 65 år. Belgia ga sin godkjenning onsdag.

– AstraZeneca-vaksinen anbefales nå for personer over 65 år. Dette er gode nyheter for eldre personer som venter på sin dose, sier helseminister Jens Spahn.

Tyskland og Belgia, som begge har blitt kritisert for treg vaksinasjonstakt, har tidligere etterlyst dokumentasjon om hvor effektiv denne vaksinen er på eldre pasientgrupper.

Nyere studier gir nå grunnlag for å endre anbefalingen og dermed gi vaksinen også til folk over 65 år, påpeker de to landenes regjeringer.

Også Frankrike tillater vaksinen til bruk hos eldre. I Norge gis den fortsatt ikke til folk over 65 år.