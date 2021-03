Nesten 13.000 meldte seg ut av Kirken i fjor

2020 har vært et år med store begrensninger på det fysiske tilbudet i norske kirker. Det kan ha gitt færre innmeldinger enn normalt, tror Kirkerådet.

NTB

I fjor valgte 12.725 personer å melde seg ut av Den norske kirke. Samtidig meldte 2.369 personer seg inn.

Men hvor mange medlemmer Kirken fikk i 2020 vil ikke være klart før dåpstallene er klare i løpet av våren.

Ved utgangen av 2019 tilhørte 68,6 prosent av befolkningen Den norske kirke, og tendensen er fallende. I 2015 var andelen kirkemedlemmer 73 prosent.

– At sju av ti nordmenn er medlem i Den norske kirke sier mye om at kirken er en stor, bred, åpen og mangfoldig folkekirke, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Tallet på innmeldte er rundt 1.000 lavere enn i fjor. Raaum mener nedgangen kan være en konsekvens av koronapandemien.

– 2020 har vært et år med store begrensninger på det fysiske tilbudet. Det kan ha påvirket innmeldingstallet, sier Raaum.

I 2019 lå tallet på utmeldinger på over 19.000, noe som forklares med at da var det kirkevalg, noe som gir et høyere antall utmeldinger enn andre år.