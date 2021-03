19-åring dømt til fengsel for bildrap i Sverige

Lys og blomster på stedet der fire 16 år gamle gutter omkom i en bilulykke i mai 2020. Føreren av bilen, en 19 år gammel kvinne, er nå dømt til fengsel for å ha forårsaket ulykken.

NTB

Fire 16 år gamle gutter omkom i en utforkjøring ved Sundsvall i Sverige i fjor. Nå er den 19 år gamle kvinnelige føreren dømt for å ha forårsaket ulykken.

19-åringen er dømt til to måneders fengsel for å ha forårsaket andres død, forårsaket kroppsskade og for å ha vist grov uaktsomhet i trafikken.

Tingretten skriver at kvinnen kjørte i rundt 200 kilometer i timen i en 70-sone med mobil i hånden. I baksetet hadde hun fire passasjerer uten sikkerhetsbelte.

I alt seks personer befant seg i bilen da føreren kjørte utfor veien i en sving.

Hendelsen fant sted i 3-tiden natt til 31. mai. Føreren fikk livstruende skader og lå lenge i koma etter ulykken.

En 14 år gammel jente som også satt på, overlevde.