Representantenes hus vedtar forslag til politireform

NTB

Representantenes hus har med knapt flertall vedtatt et forslag til omfattende politireform som forbyr halsgrep og raseprofilering.

Vedtaket fulgte i stor grad partilinjene og ble vedtatt med 220 mot 212 stemmer. Én republikaner stemte for lovforslaget. To demokrater stemte imot.

Lovforslaget sendes dermed videre til Senatet. Der er dets skjebne mer uviss, siden Senatet er delt 50–50 mellom demokrater og republikanere. En utvannet versjon kan derfor ha større sjanse for å nå fram til president Joe Bidens skrivebord for signering. Biden selv sa onsdag at han støtter fullt ut demokratenes forslag i sin opprinnelige form.

Forslaget ble behandlet også i fjor, men ble stanset i det da republikanskdominerte Senatet. Demokratene fremsatte derfor forslaget på nytt i Representantenes hus i forrige uke, med håp om at det blir vedtatt denne gang.

Lovforslaget er oppkalt etter George Floyd, som døde 25. mai i fjor etter å ha blitt presset av en politimanns kne mot halsen i nesten ni minutter. Hendelsen ble filmet på video og utløste massedemonstrasjoner.

Behandlingen av lovforslaget onsdag fant sted fem dager før rettssaken mot politimannen som er tiltalt for å ha drept Floyd, skal starte.