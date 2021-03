Ny Nord-Irland-krangel mellom EU og Storbritannia

NTB

En ensidig britisk avgjørelse om å utsette kontroll av mat og jordbruksprodukter som sendes til Nord-Irland, strider mot brexitavtalen, mener EU-kommisjonen.

– Dette er andre gang den britiske regjeringen vil bryte internasjonal lov, sier EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic i en uttalelse.

Han henviser til et tidligere forsøk fra London på å forbigå deler av brexitavtalen som ble inngått i januar 2020. Det forsøket ble til slutt skrinlagt av britene.

Sefcovic kaller den britiske handlemåten skuffende og sier Brussel ikke ble informert på forhånd, slik traktaten krever. Det er nedfelt spesielle regler for Nord-Irland i avtalen, for å hindre at det ble opprettet en såkalt hard grense mellom det britiske territoriet og resten av Irland.

– EU-kommisjonen vil svare på denne utviklingen i tråd med de juridiske mulighetene som er nedfelt i avtalen, sier han, og føyer til at han vil ta opp saken med Storbritannias brexit-minister David Frost onsdag kveld.