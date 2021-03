Prins Philip er bedre

NTB

99 år gamle prins Philips helse er noe bedre, opplyser hans svigerdatter, Camilla hertuginne av Cornwall. Prinsen har vært innlagt på sykehus de siste ukene.

Hun sier imidlertid at prinsen «i perioder har smerter».

Dronning Elizabeths ektemann fikk i forrige måned påvist en infeksjon og ble innlagt på King Edward VII Hospital.

Buckingham Palace opplyste tidligere denne uken at 99-åringen var overført til et annet sykehus for videre behandling, samt hjertetester.