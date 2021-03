Helsetopp i Stockholm erklærer en tredje coronabølge

Sverige er godt igang med vaksineringen, men smittetallene stiger samtidig kraftig. Her får en mann Pfizer-Biontechs vaksine i Sollentuna nord for Stockholm.

NTB

Stockholms helsedirektør konstaterer at den svenske hovedstadsregionen er rammet av en tredje bølge med coronasmitte.

For tredje uke på rad opplever region Stockholm en økning på omtrent 25 prosent. Det tilsvarer en fordobling i antallet konstaterte tilfeller de siste tre ukene.

– Dermed kan vi konstatere at vi har en tredje bølge av smittespredning her, og den er her nå, sier regionens helse- og sykehusdirektør Johan Bratt.

Han konstaterer også at tallene har begynt å stige igjen på et tidspunkt da smittetallene allerede var høye, og at den nedgangen man så i antall pasienter som trengte behandling etter nyttår, er brutt.

– Jeg ser veldig alvorlig på situasjonen. Vi vil ikke se en utvikling der behovet for sykehusbehandling øker kraftig, sier han.