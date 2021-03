Stjal kaffe fra politiets pauserom: Så la kollegene en felle

Politibetjenten har forklart at kaffen bare ble «lånt», at tanken var å erstatte den med en tilsvarende kaffepose senere, og viste til at det var en sedvane blant kolleger å gjøre dette med ulike typer utstyr som tilhørte politistasjonen. Dette avvises av politiets områdesjef. Illustrasjonsbilde: Nobuhira Asada, Shutterstock, NTB

Les mer

Lukk