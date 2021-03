Der Spiegel: Tysk etterretning setter AfD under overvåking i hele landet

NTB

Tysk etterretning har satt hele partiet Alternativ for Tyskland (AfD) på sin liste over mistenkte høyreekstremister, melder Der Spiegel.

Det tyske nyhetsmagasinet erfarer onsdag at innenlandsetterretningen Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) har gjort vurderingen som innebærer at myndighetene kan drive hemmelig overvåking av AfD.

Forfatningsdomstolen i Köln har imidlertid lagt flere begrensninger på etterretningstjenestens overvåking. BfV har forpliktet seg til å ikke drive hemmelig overvåking av AfD-folkevalgte i nasjonalforsamlingen, delstatsforsamlinger og EU-parlamentet. Det samme gjelder for AfD-kandidater som stiller til valg i 2021.

BfV får heller ikke offentliggjøre vurderingen av at AfD er satt under mistanke for høyreekstremisme. På spørsmål fra Spiegel vil myndighetene heller ikke bekrefte informasjonen.

I fjor satte BfV en ytre-høyre-fløy i AfD og partiets ungdomsorganisasjon under overvåking. AfD er Tysklands største høyreradikale parti. Med 12,6 prosent av stemmene ved valget i 2017 kunne partiet danne den største opposisjonsblokken i nasjonalforsamlingen.