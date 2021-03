Minst 10 omkom i flyulykke i Sudan

NTB

Minst 10 mennesker mistet livet da et fly styrtet i delstaten Jonglei i Sør- Sudan tirsdag kveld, opplyser lokale myndigheter.

Flyet krasjet da det skulle ta av fra flyplassen i byen Pieri. Flyet var på vei til Juba.

Det er usikkert hvor mange som omkom i flystyrten. Flyselskapet opplyser at det var opptil 24 mennesker om bord.

– Det er ikke klart hvor mange mennesker som var om bord i flyet, sier Ayii Duang Ayii, sjefen for South Supreme Airlines.

– Vi jobber med å sende et team for å få klarhet i situasjonen. Men alle om bord mistet livet, sier han. Minst ti mennesker, deriblant de to pilotene mistet livet, legger han til.