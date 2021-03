Bombe eksploderte ved inngangen til coronatestsenter i Nederland

Nødtjenestene på stedet etter at en bombe gikk av utenfor et coronatestsenter i byen Bovenkarspel nordvest i Nederland. Ingen ble skadd i eksplosjonen, og politiet har åpnet etterforskning. Les mer Lukk

NTB

Det har vært et målrettet bombeangrep mot et testsenter for covid-19 i byen Bovenkarspel i Nederland, ifølge politiet. Ingen er skadd.