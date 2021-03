Texas-guvernør Gregg Abbott beordrer full gjenåpning: – En dødsdom

– Dette er en dødsdom for alle som bor i Texas. 44.000 mennesker i delstaten er døde fordi Gregg Abbott ikke lyktes med å håndtere coronaviruset, tordner den tidligere demokratiske presidentkandidaten Beto O'Rourke på Twitter. Foto: Stuan Villanueva / The Galveston County Daily News via AP / NTB scanpix

Samtidig som USA kjemper en kamp på liv og død mot den ødeleggende pandemien, varsler lederen for landets nest største delstat, Texas, fullstendig gjenåpning.

USA er verdens desidert hardest rammede land som følge av Covid-19. Nærmere 30 millioner innbyggere er allerede bekreftet smittet av coronavirus.

Av disse har mer enn 529.000 amerikanere hittil mistet livet av det dødelige coronaviruset, som angriper lungene.

Gir ordre om å droppe munnbind

Allerede 21. januar underskrev Joe Biden en ny presidentordre der han ba offentlige myndigheter utarbeide nye regler for bruk av munnbind på offentlig transport. Les mer Lukk

USAs nye president Joe Biden har helt siden han flyttet inn i Det hvite hus signalisert at kampen mot pandemien har prioritet nummer én.

Allerede 21. januar underskrev han en ny presidentordre der han ba offentlige myndigheter utarbeide nye regler for bruk av munnbind på offentlig transport.

I dag må alle reisende med fly, skip, tog, T-baner og busser bruke munnbind. Det samme gjelder drosjer, flyplasser, tog- og T-banestasjoner.

– Dette må ta slutt

Men ikke alle følger presidentens ordre. I Texas har den republikanske guvernøren Gregg Abbott fått nok av strenge restriksjoner, anbefalinger om sosial distanse og nedstenginger.

Derfor har han nå opphevet påbudet om munnbind, melder flere amerikanske medier, deriblant NBC News.

Samtidig har han gitt ordre om at delstatens næringsliv skal gjenåpnes 100 prosent. Den republikanske guvernøren har bakgrunn som advokat før han ble delstatens guvernør.

– Altfor mange eiere av små bedrifter strever med å betale regningene. Dette må ta slutt, sa Abbott da han tirsdag kunngjorde den storstilte gjenåpningen.

– Dette er en dødsdom for alle som bor i Texas

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Guvernørens helomvending er også stikk i strid med de strenge og tydelige anbefalingene fra USAs øverste helsemyndigheter.

– Dette er en dødsdom for alle som bor i Texas. 44.000 mennesker i delstaten er døde fordi Gregg Abbott ikke lyktes med å håndtere coronaviruset, tordner den tidligere demokratiske presidentkandidaten Beto O'Rourke på Twitter.

Texas er den nest største delstaten i både areal og folketall, og har et samlet innbyggertall på omlag 28 millioner mennesker. Houston er den største byen i Texas og den fjerde største byen i USA.

– Nå er tiden inne

En annen som reagerer, er epidemiologen Eric Feigl-Ding. Han mener det vil innebære en mindre katastrofe for delstaten å gjenåpne nå, og at det innebærer et stort tilbakeslag i USAs desperate kamp mot mer smitte og død, skriver Newsweek.



Men flere guvernører er enig med Abbott. 13 delstater har allerede fjernet munnbindkravet. Rett etter at Texas-guvernøren kom med sin kunngjøring, fulgte Mississippis republikanske guvernør Tate Reeves etter og varslet gjenåpning.

– Våre sykehusinnleggelser og antall smittede har falt, og vaksinen distribueres raskt. Nå er tiden inne, twitret Reeves.

Helsetopp: – Jeg er veldig bekymret

CDC-direktør Rochelle Walensky advarer sterkt mot det som nå skjer.

– Jeg er veldig bekymret for rapporter om at flere delstater nå trekker tilbake de viktige folkehelsetiltakene vi har anbefalt for å beskytte folk mot Covid-19, sa Walensky under den daglige orienteringen i Det hvite hus.

Han advarte mot at USA nå står i fare for å tape mye av det de har klart å vinne i kampen mot viruset dersom retstriksjonene heves for raskt.