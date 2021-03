Rakettangrep mot flybase i Irak – norske soldater i god behold

Angrepet mot Ain al-Asad-basen i Irak, der norske styrker oppholder seg, skjedde onsdag morgen. Dette er den samme basen som ble rammet av et iransk missilangrep i januar i fjor, som gjengjeldelse for USAs likvidering av en iransk general i Irak.

NTB

Minst ti raketter har truffet en flybase i Irak der norske soldater er stasjonert, ifølge amerikanske styrker. De norske er i god behold, opplyser Forsvaret.

Det var onsdag flere ubekreftede meldinger på sosiale melder om rakettangrepet mot Ain al-Asad-basen i Anbar-provinsen i Vest-Irak. Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter rakettangrepet overfor NTB.

– Vi har fått melding om at alle norske er gjort rede for og i god behold, sier pressevakt og major Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NTB onsdag morgen.

Hun forteller at styrken gikk i dekning klokka 05.32 norsk tid, før de fikk beskjed om at kysten var klar klokka 06.00.

Det er om lag 30 norske soldater ved basen i dag, opplyser FOH.

Ett dødsfall

Sikkerhetskilder opplyser til AFP at én sivil konsulent for den USA-ledede koalisjonen døde av et hjerteinfarkt under angrepet.

Talsmannen for den USA-ledede koalisjonen opplyser at minst ti raketter ble skutt mot basen. Angrepet skjer bare to dager før paven skal besøke Irak.

Irakiske sikkerhetskilder opplyser til nyhetsbyrået at de har funnet plattformen rakettene ble skutt fra, mens vestlige sikkerhetskilder opplyser at rakettene er iranskproduserte artilleriraketter.

I Irak siden 2017

Flere titalls rakettangrep og veibomber ble rettet mot vestlige mål i Irak i 2020. Irakiske og vestlige tjenestepersoner skylder på proiranske militsgrupper.

De stoppet nesten helt opp i oktober da det ble inngått våpenhvile, men har blusset opp igjen de siste tre ukene.

26. februar svarte USA med et luftangrep mot Kataeb Hezbollah, en iranskstøttet irakiske milits som holder til langs grensa til Syria.

Norske soldater har vært stasjonert ved dronebasen Ain al-Asad, som ligger 200 kilometer fra grensa til Syria, siden 2017. De deltar i den USA-ledede koalisjonen mot IS.

Ny kontingent

En ny kontingent norske soldater ankom i februar basen, der oppdraget er å bidra med vakt og sikring, ifølge Forsvaret.

I januar i fjor utførte Iran et større missilangrep mot basen som svar på USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad fem dager tidligere.

Angrepet ble advart om på forhånd. Over 100 soldater fikk mindre hodeskader som følge av angrepet, ifølge USAs forsvarsdepartement.

USA trappet kraftig ned på sin militære styrke i landet i fjor. Amerikanske soldater trakk seg ut av en rekke irakiske baser rundt om i landet og har siden holdt seg primært i Ain al-Asad og i hovedstaden Bagdad.