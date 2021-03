Britiske aviser må ut med 5 millioner til Meghan

Meghan Markle, hertuginne av Sussex, her under et arrangement i London i mars i fjor. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

NTB

Britiske aviser som trykket et brev Meghan Markle skrev til sin far, må betale henne 450.000 pund (5,4 millioner kroner) i sakskostnader.

Markle, som har tittelen hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry, vant saken mot Associated Newspapers i februar for artikkelen som ble trykket i Mail on Sunday i 2019.

I brevet til faren noen måneder etter at hun giftet seg, ba hun ham slutte å snakke med tabloidaviser og fortelle feilaktige ting om henne i intervjuer.

Summen aviskonsernet må betale, er en foreløpig kjennelse fra domstolen i London, et godt stykke under de 750.000 pundene Markles advokat krevde.

Aviskonsernet sier de vil anke, selv om de ikke tror de vinner fram.