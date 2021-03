325 kilo kokain beslaglagt i København

NTB

Ni personer er pågrepet i Danmark etter avsløringen av en stor forsendelse kokain som skulle leveres til frihavnen i København.

Dansk politi fikk tips fra tollere i Tyskland, som avslørte den store kokainlasten i Bremerhaven.

Konteineren som inneholdt stoffet kom opprinnelig fra Brasil. Derfra ble den sendt til frihavnen i København, der myndighetene tok beslag i kokainen. De fulgte så diskret med da konteineren ble brakt til mottakerfirmaet.

Politiet understreker at firmaet ikke var kjent med at det var kokain i lasten.

Mandag ble ni personer pågrepet da de forsøkte å skaffe seg adgang til konteineren. Åtte av dem skal være aktive i det organiserte kriminelle miljøet. En av dem er en 45 år gammel belgisk statsborger, de andre åtte danske statsborgere i alderen 19–34 år. De fremstilles for varetektsfengsling tirsdag.

325 kilo er et enormt beslag i dansk målestokk. Man skal mer enn fem år tilbake i tid før man finner et like stort beslag. 310 kilo ble da funnet i en konteiner som endte i Esbjerg.