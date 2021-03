Biden og Lopez Obrador diskuterte innvandring og korona

NTB

Innvandring og koronavirus var temaer da USAs president Joe Biden holdt sitt første møte med sin mexicanske motpart Andres Manuel Lopez Obrador mandag.

Møtet, som ble holdt via videolink, startet med at Biden nevnte at han besøkte Mexico fire ganger da han var visepresident under Barack Obama.

– USA og Mexico er sterkere når vi står sammen. Men vi har ikke vært perfekte naboer, sa Biden.

– I Obama-Biden-administrasjonen så vi på Mexico som en likeverdig. Dere er likeverdig. Det dere gjør i Mexico og hvordan dere gjør det, påvirker resten av hemisfæren, sa Biden.

Lopez Obrador takket Biden for å understreke et forhold basert på gjensidig respekt, og la vekt på de to landenes kulturelle, historiske og handelsrelaterte bånd.

– Det er viktig for Mexico, og vi må fortsette å samarbeide for å fremme utvikling basert på uavhengighet og autonomitet, og få fram potensialet i våre folk, sa Lopez Obrador.

Styrket samarbeid

Etter møtet sendte de ut en felles erklæring der det het at de befester det langvarige partnerskapet mellom de to landene, basert på gjensidig respekt og vennskap.

– Begge lederne er forpliktet til å samarbeide for å bekjempe koronapandemien, til å gi ny giv i det økonomiske samarbeidet, og til å utforske samarbeid relatert til klimaendringer, heter det i uttalelsen. De gjentok også viktigheten av sikkerhetssamarbeid og å bekjempe korrupsjon.

Videre er de to lederne enige om å styrke samarbeidet i pandemiberedskap, ved å styrke helsesatsing, informasjonsdeling og utvikling av grensepolitikk, ifølge erklæringen.

– De er også enige om å styrke samarbeidet for å se på årsakene til regional migrasjon, til å bedre håndtering av migrasjon, og til å utvikle lovlige migrasjonsruter, står det i erklæringen.

Ny giv

Mandagens møte var Bidens andre med en utenlandsk leder etter at han ble president 20. januar. Hans første møte, som også ble holdt via videolink, var med Canadas statsminister Justin Trudeau.

Mandagens samtale fant sted etter fire år med et turbulent forhold mellom USA og Mexico under daværende president Donald Trump, som stengte USAs grense for innvandring fra Latin-Amerika, skrinla handelsavtalen Nafta mellom USA, Mexico og Canada, og kalte mexicanske innvandrere narkotikasmuglere og voldtektsmenn.