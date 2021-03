Studie: Vaksinen kan være mindre effektiv for overvektige

Ifølge et studie utført av italienske forskere kan Pfizer/BioNTech-vaksinen være mindre effektiv hos overvektige.

Italienske forskere har oppdaget at overvektige helsearbeidere kun produserer halvparten av antistoffene etter dose to, sammenliknet med helsearbeidere med lavere vekt.

Det skriver The Guardian.

Selv om det er for tidlig å si hva dette betyr for vaksinens effektivitet, kan det implisere at overvektige kan trenge en ekstra eller større dose for å sikre at de er like godt beskyttet mot coronaviruset.

– En mulighet som bør evalueres

Et studie utført av National Center for Biotechnology Information (NCBI) har vist at influensavaksinen er halvparten så effektiv hos overvektige som hos de med lavere vekt.

En ny forskningsrapport, skrevet av italienske Aldo Venuti, mener et liknende scenario kan gjelde for coronavaksinen.

Venutis studie er basert på resultatene fra vaksineringen av 248 helsearbeidere i Italia.

– Selv om mer forskning er nødvendig, kan denne dataen være viktig for utviklingen av vaksinestrategier for coronaviruset, spesielt for overvektige. Hvis vår forskning kan bekreftes av større studier, kan det å gi overvektige en ekstra eller større dose av coronavaksinen være en mulighet som bør evalueres, skriver Venuti.

Vanskeligere for kroppen

Tidligere studier har foreslått at overvektige har nesten 50 prosent større sjanse for å dø av coronaviruset, og en 113 prosent større sjanse for å ende opp på sykehus.

Flere forskere har antatt at dette kan være et resultat av at overvektige ofte har andre underliggende sykdommer, som for eksempel hjerteproblemer eller diabetes.

Ekstra kroppsfett kan også forårsake metabolske endringer, som resistans mot insulin og betennelser, som gjør det vanskeligere for kroppen å bekjempe infeksjoner.