Prins Harry var livredd for å lide samme skjebne som prinsesse Diana

Prins Harry fotografert i Bardufoss under en Nato-øvelse i februar 2019.

Mediepresset mot prins Harry og hans kone Meghan Markles ble etter hvert så massivt og ødeleggende at prinsen følte seg tvunget til å gjøre noe drastisk.

Det vakte stor oppsikt da paret i januar 2020 kunngjorde bruddet med Kongehuset.

Den offisielle forklaringen var blant annet at de ønsket å stå på egne ben, også økonomisk. Det ble samtidig besluttet at paret skulle veksle på å bo i Storbritannia og USA.

– Vi har til hensikt å tre tilbake som fremstående medlemmer av kongefamilien og arbeide for å kunne bli økonomisk uavhengige, mens vi fortsetter å støtte dronningen fullt ut, het det i en uttalelse fra paret.

– Min største bekymring var at historien skulle gjenta seg

I et nytt intervju som sendes på tv-kanalen CBS-TV 7. mars åpner prins Harry opp om den egentlig årsaken til at han ikke lenger orket eller ønsket å fortsette i sin rolle i det britiske kongehuset.

– Min største bekymring var at historien skulle gjenta seg, forteller prinsen i intervjuet. Ifølge The Guardian henviser prinsen til sin mor, prinsesse Diana, som omkom i en bilulykke i Paris bare 36 år gammel. I dag er prins Harry akkurat like gammel.

Moren, som oppnådde legendestatus verden over, ble forfulgt av paparazzifotografer da føreren av bilen hun satt i mistet kontrollen i en tunnel i 31. august 1997. Prinsesse Diana ble livstruende skadd, men livet sto ikke til å redde.

Denne traumatiske opplevelsen har fulgt prinsessens to egne barn helt opp i voksen alder. Prins Harry har selv fått kjenne på kroppen hvordan mediene invaderer privatlivet, ikke minst etter at han stiftet familie med Meghan Markles.

– Vårt håp var å kunne fortsette å tjene dronningen

Til slutt var begeret fullt. Etter flere oppgjør med spesielt den britiske tabloidpressen, kom prinsen til erkjennelsen at han ikke ønsket leve resten av livet på denne måten.

Avgjørelsen ble møtt med sjokk og vantro. Kongehuset innkalte til krisemøter, og det manglet hverken på advarsler eller fordømmelse fra flere hold, uten at det rokket ved parets avgjørelse.

– Jeg vet at jeg ikke alltid har gjort ting rett, men når det gjelder dette, var det ikke noe annet alternativ. Vårt håp var å kunne fortsette å tjene dronningen, samveldet og mine militære tilknytninger, men uten offentlig finansiering. Dessverre var ikke det mulig, forklarte prins Harry ifølge Sky News.

– Jeg kan ikke forestille meg hvordan det må ha vært for min mor å gjennomgå denne prosessen alene

Etter at paret flyttet midlertidig til Vancouver i Canada, og senere slo seg ned i California i USA, har de negative oppslagene fortsatt. De er blant annet blitt anklaget for å ville utnytte sine kongelige privilegier for å oppnå økonomisk vinning.

Det ble nylig kjent at paret ikke lenger vil vende tilbake i tjeneste for den britiske kongefamilien.

– Det har vært utrolig tøft for oss to, men i det minste har vi hverandre. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det må ha vært for min mor å gjennomgå denne prosessen alene, forteller prins Harry i det 90 minutter lange intervjuet med Oprah Winfrey på CBS-TV.

– Jeg gjorde hva enhver mann ville ha gjort for sin familie

Prins Harry er også intervjuet av James Corden i det amerikanske talkshowet «The Late Late Show». Her forteller han åpent om sin opplevelse av bruddet med kongefamilien, det å måtte forlate hjemlandet, og hvilken mental påkjenning det innebar for familien.

– Jeg hadde behov for å få min familie vekk derfra. Men vi dro aldri vekk. Jeg vil aldri gå unna. Det var snarere å trappe ned. Det jeg gjorde var hva enhver mann ville ha gjort for sin familie, understreker prins Harry.

Hertugparet bor for tiden i California i USA og venter sitt andre barn. Sønnen Archie ble født i mai 2019.

– Dronningen har skrevet og bekreftet at det ved å tre ut av arbeidet i kongefamilien, ikke er mulig å fortsette med det ansvar og de plikter et liv i det offentliges tjeneste innebærer, heter det i en offisiell uttalelse fra Buckingham Palace.

– De er fortsatt høyt elskede medlemmer av familien

Parets æresutnevnelser og beskytteroppgaver skal nå fordeles på de gjenværende britiske kongelige, men paret skal inntil videre omtales som hertugen og hertuginnen av Sussex. Harrys plass i arverekken forandres heller ikke, som den sjette i tronfølgen.

– Selv om vi alle er triste over deres beslutning, er hertugen og hertuginnen fortsatt høyt elskede medlemmer av familien, fastholder Buckingham Palace.

