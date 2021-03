Flyktninghjelpen: Situasjonen i Jemen stadig mer desperat

Nesten 21 millioner mennesker trenger nødhjelp, og nesten 5 millioner av dem står på randen av sultkatastrofe, ifølge FN. Mandag er det internasjonal giverkonferanse for landet. Her holder en kvinne en underernært gutt ved et helsesenter i Hajjah, nordvest i landet.

NTB

Etter seks år med krigføring stirrer jemenittene nå sulten i hvitøyet, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

Sverige, Sveits og FN er mandag vertskap for en internasjonal giverkonferanse for krigsherjede Jemen.

Nesten 21 millioner mennesker i landet trenger nødhjelp, og ifølge FN står 5 millioner av dem på randen av en hungerkatastrofe.

Egeland, som er i Jemen, sier at han er «dypt bekymret» etter å ha sett hvordan sulten har eskalert siden han var i landet for tre år siden.

― Familiene jeg møter stirrer sulten i hvitøyet, og for mange er situasjonen blitt enda mer desperat siden mathjelpen ble halvet i fjor, sier Egeland.

Opprop

Under den forrige giverkonferansen i juni ble det gitt løfter om 12 milliarder kroner, rundt 7 milliarder for lite til å dekke de mest grunnleggende behovene ut året.

Mot slutten av året måtte FN derfor halvere matrasjonene til rundt 8 millioner mennesker nord i Jemen. Samtidig har 6 millioner mennesker vært uten rent vann og sanitærtjenester under i pandemien, ifølge Redd Barna.

– Om ikke regjeringer trår til og forplikter nok bistand, vil barn, kvinner og menn fortsette å lide og dø, advarer Redd Barna i et opprop sammen med elleve andre hjelpeorganisasjoner, blant dem Flyktninghjelpen.

«Hårreisende»

Saudi-Arabia leder den regionale kollisjonen som i 2015 gikk til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen. Den hadde noen måneder i forveien tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana, som ligger nord i landet.

De forente arabiske emiratene har deltatt i koalisjonen, som med støtte fra flere vestlige land som USA og Storbritannia, har bombet store deler av Jemens infrastruktur i grus.

― Det er hårreisende at hjelpeorganisasjoner må tigge og skrape sammen det lille de får av støtte for å gi et minimum av den hjelpen jemenittene trenger for å overleve. Samtidig ser vi at nasjonene som er involvert i krigen ikke har noen problemer med å bruke massevis av penger på å sikre en videre krigføring, påpeker Egeland.