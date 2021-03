FBI koblet inn etter at piloter varslet om mystisk «UFO-observasjon»: «Har dere noen mål her oppe?

– Vi hadde bare noe rett over oss som ser ut som en lang sylinderformet gjenstand, som nesten ser ut som en krysserrakket-lignende greie som beveger seg veldig raskt rett over oss, fortalte pilotene i American Airlines.

Et langt sylinderformet objekt skal plutselig ha kommet til syne da et passasjerfly fra American Airlines fløy mellom Ohio til Arizona. Ingen vet ennå hva de var vitner til.

Observasjonen beskrives av pilotene som en kryssermissil, men det amerikanske forsvaret skal ikke ha gjennomført øvelser i dette området på det aktuelle tidsrommet.

Ifølge flere amerikanske medier er opptaket fra kommunikasjonen mellom cockpiten og kontrolltårnet frigitt. I denne samtalen uttrykker pilotene forvirring over hva de nettopp har vært vitne til flere kilometer over bakkenivå.

«Beveger seg veldig raskt rett over oss»

«Har du noen mål her oppe? Vi hadde bare noe rett over oss som ser ut som en lang sylinderformet gjenstand, som nesten ser ut som en krysserrakket-lignende greie som beveger seg veldig raskt rett over oss», forteller en av pilotene i opptaket som er publisert på luftfartsbloggen Deep Black Horizon.

Flygeledere opplyser deretter at de ikke har registrert noen uidentifiserte objekt i flyets oppgitte posisjon på sine overvåkingsverktøy i det angitte tidsrom.

American Airlines flight 2292 fløy mellom Cincinnati og Phoenix da den uforklarlige observasjonen ble gjort i 37.000 fots høyde. Les mer Lukk

Ifølge FoxNews skal flyselskapet ha vært i kontakt med FBI i etterkant av den uforklarlige hendelsen. Nyhetskanalen har mottatt denne kommentaren fra etterretningstjenesten:

«FBI er oppmerksom på den rapporterte hendelsen. Selv om vår politikk er hverken å bekrefte eller benekte efterforskning, så arbeider FBI kontinuerlig sammen med våre føderale, statlige og lokale samarbeidspartnere for å dele etterretning og beskytte offentligheten», skriver FBI-talsmann Frank Connor.

Ifølge Forbes skal bloggeren Steve Douglass ved en tilfeldighet ha fått tilgang til kommunikasjonen mellom flyet og flyplassen via en radioskanner da han egentlig lyttet til en annen samtale.

Ved hjelp av flysporing av American Airlines flight 2292 via nettstedene Flightradar24 og Flight Aware anslår han flyets nøyaktige posisjon å være mellom Cincinnati og Phoenix over det nordøstlige hjørnet av New Mexico vest for Clayton, New Mexico. Passasjerflyet befant seg da i 37.000 fots høyde.

Video: USA klør seg i hodet over mystisk flyvende objekt

Pressetalsmann for militærbasen White Sands Missile Range i New Mexico, Scott Stearns, bekrefter overfor Fox News at de ikke hadde noen form for øvelsesaktivitet søndag ettermiddag 21. februar da observasjonen skal ha blitt registrert.

«Var det noen over oss som passerte for 30 sekunder siden?»

I februar 2018 skjedde en lignende uforklarlig episode over Sonoran-ørkenen i det sørvestlige USA og nordlige Mexico. Ørkenen er en av de varmeste og største i verden.

To piloter fra to forskjellig fly rapporterte med få minutters mellomrom om at de passerte et mystisk objekt. Et lydopptak av samtalene ble senere frigitt av Federal Aviation Administration til Phoenix New Times.

«Var det noen over oss som passerte for 30 sekunder siden», spurte Learjet-piloten. «Negativt», svarte flygelederen fra flytårnet.

Eksperter sier det vanligvis er logiske forklaringer på UFO-observasjoner. I årenes løp har det vært innrapportert flere lignende observasjoner innen luftfarten i USA, og i andre deler av verden.

Hypersoniske hastigheter uten synlige motor- eller eksosspor

Amerikanske militær- og etterretningsorganisasjoner tar denne type observasjoner svært alvorlig, spesielt etter påstander om kobling mellom atomvåpen-relaterte installasjoner og UFO-observasjoner.

I 2014 og 2015 rapporterte fem piloter i US Air Force til New York Times at de ved flere anledninger hadde sett uidentifiserte flygende gjenstander mellom Virginia og Florida. Objektene skal ha nådd hypersoniske hastigheter og høyder på 30.000 fot uten synlige motor- eller eksosspor.

Mange naturlige forklaringer



Ifølge Store Norske Leksikon viser det seg som regel etter inngående gransking at de aller fleste observasjoner dreier seg om fugler, ballonger, droner, fly, helikoptre, raketter, satellitter, naturlige himmellegemer, spesielt planeten Venus og meteorer.

Andre forklaringer kan være atmosfæriske lys- eller lysbrytningseffekter, skyformasjoner, kulelyn, plasmafenomener i forbindelse med elektriske ledninger eller elektriske felter, lysreflekser, hallusinasjoner eller rett og slett narrestreker.

Hessdalen-fenomenet fortsatt uoppklart

I Norge er det gjort flere uforklarlige observasjoner av lysfenomener i blant annet Hessdalen nord for Røros. De første rapportene kom i 1981, og i 1998 ble verdens første målestasjon for ukjente lysfenomener satt opp. Det er også lagd film om fenomenet. På det mest, i første halvdel av 1980-årene, ble det gjort optil 20 observasjoner i uka.

De senere år har antall observasjoner i «UFO-bygda» Hessdalen falt kraftig til cirka 20 hvert år.

Video: Pentagon offentliggjør tre UFO-videoer