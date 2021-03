Nye siktelser mot Aung San Suu Kyi

Plakater med bilde av Aung San Suu Kyi under en demonstrasjon i Mandalay i midten av februar der myanmarske ingeniører protesterte mot militærkuppet.

NTB

Myanmars avsatte regjeringssjef Aung San Suu Kyi er siktet for å ha oppildnet til uro, ifølge advokaten hennes.

Suu Kyi deltok mandag i et rettsmøte via videolink. Dette var det første rettsmøtet der advokaten Khin Maung Zaw fikk mulighet til å se klienten sin.

Han opplyser til nyhetsbyrået AFP at Aung San Suu Kyi så ut til å være ved god helse.

Ifølge advokaten er hun nå siktet for to nye forhold: Brudd på kommunikasjonslover og for å ha oppildnet til uro. Det neste rettsmøtet skal holdes 15. mars.

I etterkant av militærkuppet i Myanmar har det vært omfattende protester en rekke steder i landet. Sikkerhetsstyrkene har slått hardere ned på demonstrasjonene de siste dagene, og søndag ble 18 mennesker drept, ifølge FNs menneskerettskontor.

Overlegen valgseier

Etter militærkuppet ble Suu Kyi satt i husarrest og først siktet for oppbevaring av ulovlig importert walkietalkier. I tillegg ble hun siktet for å ha organisert et valgkampmøte i strid med smittevernreglene.

Militæret i Myanmar har begrunnet sin maktovertakelse ved å vise til påstått fusk i valget i landet i november. Aung San Suu Kyis parti vant en overlegen valgseier, og militæret har ikke lagt fram solide bevis for sine anklager.

Suu Kyi er ikke blitt sett offentlig siden kuppet. Det antas at hun befinner seg i boligen sin i hovedstaden Naypyidaw.

Også Myanmars avsatte president Win Myint befinner seg i boligen sin, opplyste en talsmann for militærjuntaen i midten av februar.

Trappet opp maktbruken

I Myanmars største by Yangon var det nye demonstrasjoner mandag, til tross for de mange som skal ha blitt drept og såret i landet dagen før.

Politiet brukte tåregass mot demonstranter som prøve å samles i nærheten av et veikryss der de pleier å starte protestene.

De første ukene etter kuppet brukte sikkerhetsstyrkene i hovedsak tåregass, vannkanoner, kraftige spretterter og andre ikke-dødelige maktmidler når de forsøkte å stanse demonstrasjoner.

Men maktbruken ble tilsynelatende trappet kraftig opp i løpet av helgen. Bare lørdag ble over 470 mennesker pågrepet, ifølge statlige myanmarske medier.

Søndag ble en rekke mennesker drept og såret i sammenstøt med politi og soldater. FNs menneskerettskontor opplyser at de har troverdig informasjon om 18 dødsfall.