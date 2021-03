FN: Stadig flere sulter i Mellom-Amerika

NTB

Ekstremvær og koronapandemien gjør at stadig flere går sultne i Mellom-Amerika, advarer Verdens matvareprogram (WFP).

Mens 2,2 millioner gikk sultne i El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua i 2018, er antallet nå firedoblet til nærmere 8 millioner.

1,7 millioner mellomamerikanere trenger akutt matvarehjelp, og WFP ber verdenssamfunnet bistå.

År med tørke har rammet matvareproduksjonen i regionen, som på toppen av dette ble hardt rammet i fjorårets orkansesong.

– 6,8 millioner mennesker mistet hjem og levebrød og fikk livet snudd på hodet da orkanene Eta og Iota rammet Mellom-Amerika i november 2020, ifølge WFP.

Raserte avlinger

Orkanene ødela mer enn 200.000 hektar med avlinger i de fire landene, og mer enn 10.000 hektar med kaffebusker i Honduras og Nicaragua.

– Med tanke på omfanget av ødeleggelser og de tilbakeslag disse medførte for dem som ble rammet, venter vi at det vil ta lang tid før alt er som før, sier lederen for WFPs virksomhet i Latin-Amerika og Karibia, Miguel Barreto.

Mistet levebrødet

Alt før orkanene rammet Mellom-Amerika, slet millioner med å få endene til å møtes som følge av koronapandemien.

Millioner har mistet levebrødet, ikke minst de mange som jobbet innen turistsektoren og andre servicenæringer.

En undersøkelse utført av WFP i Guatemala viser en dobling i antall husholdninger som forteller at de ikke har nok mat, sammenlignet med tiden før pandemien. I Honduras har antallet økt med 50 prosent.

– Både i byene og på landsbygda i Mellom-Amerika har folk nådd bunnen, advarer Barreto.

Ønsker å emigrere

– Den økonomiske krisen forårsaket av covid-19 førte til at maten i butikkhyllene var utenfor rekkevidde for de mest sårbare alt før de to orkanene Eta og Iota rammet dem ytterligere, sier han.

– Mange har ikke lenger noe sted å bo, men lever med midlertidig tak over hodet og overlever på nesten ingenting, sier Barreto.

Rundt 15 prosent av alle i en WFP-undersøkelse i de fire landene fortalte i januar at de vurderer å emigrere i håp om å skaffe seg et levebrød i andre land.

I en tilsvarende undersøkelse som ble gjort etter tørken i 2018, svarte 8 prosent det samme.