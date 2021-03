Trump: Biden har hatt den dårligste første måneden som president

Joe Biden får hard kritikk av sin forgjenger Donald Trump i hans første tale etter at han gikk av som president. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

Tidligere president Donald Trump sier hans etterfølger Joe Biden har hatt den dårligste første måneden som president i USAs historie.

– Ingen president i vår historie har hatt en dårligere første måned enn Joe Biden, sier Trump i sin første tale etter at han forlot Det hvite hus.

Vanlig kutyme i moderne tid har vært at en avgått president er forsiktig med å kritisere sin etterfølger. Barack Obama fikk kritikk fra høyresiden for at han brøt med det i sin kritikk av Trump.

Trump sa også at Biden har sørget for at en flom av ulovlige innvandrere kommer til USA.