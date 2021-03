Skatteøkning i vente for britene

NTB

Storbritannias finansminister Rishi Sunak planlegger å øke inntektsskatten med totalt 6 milliarder pund for dekke inn landets budsjettunderskudd.

Summen tilsvarer 72 milliarder norske kroner.

Sunak sier at det trengs mer enn 43 milliarder pund for å takle Storbritannias budsjettunderskudd og for å beskytte landets økonomi fra renteøkningen som kommer på grunn av økningen i statsgjelden, skriver avisen The Times.

Finansministeren vil også øke selskapsskatten i statsbudsjettet som legges fram onsdag.

For å sukre pillen, inkluderer også budsjettet blant annet 5 milliarder i støtte til koronarammede selskaper og 15 milliarder til å videreføre en rekke støtteordninger til slutten av juni.