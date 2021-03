Forskere gjorde enestående funn utenfor Pompeii

En hestevogn er funnet i ruinene er trolig brukt til seremoniell bruk er «eksepsjonelt godt preservert».

– Dette er en ekstraordinær oppdagelse som gir oss store fremskritt for å forstå denne tapte verdenen, sier Massimo Osanna, som leder arkeologarbeidet ved stedet hestevognen ble funnet, i en pressemelding, gjengitt av BBC.

Den utgravde vognen hadde unike detaljer og dekorasjoner, som arkeologene tror betyr at den ble brukt til seremonielle hendelser som parader eller bryllup. Les mer Lukk

Den historiske byen Pompeii ble begravet i aske etter et vulkanutbrudd fra vulkanen Vesuv i år 79 e. kr. Den gjenstår som et enestående vitnesbyrd om livet i Romerriket og ble i 1997 erklært som et verdensarvsted av UNESCO. Ruinene ligger drøye 23 kilometer sørøst for Napoli.

Vognen ble funnet nær en gammel stall, der man fant restene etter tre hester i 2018. Hestene hadde fortsatt seletøyet på da de ble funnet. Forskerne tror vognen med sine dekorasjoner var seremoniell og ble brukt ved bryllup og parader.

– Med tanke på at de eldgamle kildene henviser til bruk av vogner av prestinner og kvinner, kan man ikke utelukke muligheten for at en slik vogn ble brukt til ritualer knyttet til ekteskap, for å lede bruden til hennes nye hjem, bedyrer Osanna.

Arkeologene brukte seks uker på å frigjøre vognen fra asken og sier i pressemeldingen at skjørheten til materialene gjorde jobben spesielt utfordrende.

De omtaler funnet som uten sidestykke i italiensk arkeologi.

Italias kulturminister Dario Franceschini sier i en uttalelse at Pompeii fortsetter å forbløffe oss med sine oppdagelser og vil fortsette å forbløffe oss også i mange år fremover. Det skal fortsatt 20 hektar i området som ikke er utgravd.