Trump støtter utfordrer til moderat republikaner

Tidligere president Donald Trump har varslet hevn mot republikanerne som stemte mot ham under riksretten. Nå har han gitt sin støtte til Max Miller som neste år stiller opp mot Anthony Gonzalez i Ohio.

NTB

Tidligere president Donald Trump har for første gang gitt sin støtte til en tilhenger som stiller opp mot en republikaner som stemte mot ham i riksrettssaken.

Trump har gjort det klart at han søker gjengjeldelse mot republikanere som stemte mot ham, og lørdag ga han sin støtte til Max Miller som neste år stiller opp mot Anthony Gonzalez i Ohio. Han var en av de ti i Representantenes hus som stemte for å stille Trump for riksrett.

– Max Miller er en strålende person som har gjort en god jobb i Det hvite hus. Nåværende kongressrepresentant Anthony Gonzalez bør ikke representere velgerne i det 16. distriktet fordi han ikke står for deres interesser, sa Trump.

I tillegg til de ti som stemte for riksrettssak mot Trump i Representantenes hus, stemte sju republikanske senatorer for å kjenne ham skyldig.