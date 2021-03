Krisepakke godkjent i Representantenes hus

Lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, på en pressekonferanse i forkant av avstemningen om krisepakken. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

President Joe Bidens omfattende koronakrisepakke er godkjent i Representantenes hus.

Forslaget ble godkjent i en avstemning natt til lørdag lokal tid. Dermed er det klart for videre behandling av pakken i Senatet.

Krisepakken omfatter store summer til skoler, delstatsmyndigheter og bedrifter. En stor del av befolkningen vil motta 1.400 dollar i engangsstøtte hvis pakken blir endelig vedtatt.

Et forslag om økt minstelønn er imidlertid droppet inntil videre.

Den økonomiske krisepakken har en verdi av 1.900 milliarder dollar. Summen tilsvarer over 16.000 milliarder kroner.

Til sammenligning er det verdier for rundt 11.100 milliarder kroner i det norske oljefondet, som er verdens største statlige investeringsfond.

Republikanerne mener krisepakken er for dyr og dessuten ufokusert. Alle republikanerne, samt to moderate demokrater, stemte mot den i avstemningen i Representantenes hus. Den ble likevel vedtatt med et flertall på 219 mot 212 stemmer.