Meldinger om skudd mot demonstranter i Myanmar

NTB

Politiet i Myanmars største by Yangon har skutt mot og pågrepet demonstranter på ulike steder i byen, ifølge øyevitner.

Et stort antall sikkerhetsstyrker var på plass i byen lørdag, og de bruke tåregass og gummikuler for å spre demonstrantene. Det er også meldt om at demonstranter blir angrepet i andre byer i landet.

– Opprørspoliti brøt opp demonstranter som protesterte mot kuppet for andre dag på rad lørdag morgen ved Hledan og Myaynigone, to viktige oppmøtesteder i Yangon, tvitrer nyhetsportalen Myanmar Now.

Tre journalister som dekket demonstrasjonene, ble også pågrepet, melder nyhetsbyrået AFP.

Siden kuppet 1. februar har det vært store protester mot militærjuntaen i Myanmar. Demonstrantene krever at landets sivile leder Aung San Suu Kyi løslates og at demokratiet gjenopprettes.

Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant valget i november, men den nye lederen av landets valgkommisjon, som er oppnevnt av juntaen, har erklært valgresultatet for ugyldig.