Politiet bekrefter bortføringen av 317 jenter i Nigeria

NTB

I alt 317 jenter er kidnappet fra en videregående internatskole nordvest i Nigeria, opplyser politiet. Det er den andre massekidnappingen på ti dager.

Elevene ble ført bort at uidentifiserte væpnede menn fra skolen i Jangebe i delstaten Zamfara tidlig fredag, forteller politiets talsperson Mohammed Shehu

De første meldingen gikk på at over 300 jenter var bortført. Politiet og militære styrker samarbeider i søket og redningsaksjonen, og det er sendt «tungt bevæpnede forsterkninger» til området, ifølge Shehu.

– Hovedmålet vårt er å få alle gislene tilbake trygt, i live og uskadd, sier president Muhammadu Buhari på Twitter og advarer om at gisselsituasjonen er komplisert og krever «maksimal tålmodighet» for å sikre at gislene ikke skades.

– Vi har kapasitet til å sende store styrker mot bandittene i landsbyene de opererer i, men frykten er at mange uskyldige innbyggere og gisler blir brukt som menneskelige skjold og dermed blir drept, sier Buhari.

Redd Barna sier organisasjonen har mottatt meldinger om opp mot 450 kidnappede jenter.

– Dessverre er dette bare den siste av en rekke bortføringer i regionen. De siste månedene har hundrevis av barn i Nigeria gjennomlevd den traumatiske opplevelsen det er å bli bortført av væpnede grupper, skriver Redd Barna i en uttalelse.