Tidligere playboykanin Holly Madison forteller om marerittet på Playboy Mansion

Manipulering, portforbud og «låråpneren»:

Da Holly Madison valgte å flytte inn gratis på Hugh Hefners beryktede Playboy Mansion ante hun ikke hva hun gikk til. Hun måtte ikke betale husleie, men forteller at prisen likevel var høy.

Holly Madison (41) var i tyveårene da det hun beskriver som en glamorøs modelltilværelse sakte men sikkert ble forvandlet til et mareritt. Hun hadde akkurat fylt 20 år, og studerte på universitetet samtidig som hun jobbet som servitør for restaurantkjeden Hooters.

En fest var det som skulle til

Under en av vaktene sine serverte hun mat til en mann som skulle vise seg å være venn av forretningsmannen Hugh Hefner, som på dette tidspunktet var i 70-årene, skriver den britiske avisen The Sun.





I løpet av kvelden ble hun spurt om hun ville komme på fest på den allerede berømte residensen «Playboy Mansion» som tilhørte Hefner. Hun takket ja til en spennende fest, og trodde det kom til å bli et engangstilfelle. Kort tid etter var hun fast gjest og deltok på fest ved Hefners basseng hver søndag.

Madison bodde på Hefners eiendom, Playboy Mansion, fra 2001 til 2008. Bildet av eiendommen er tatt i 2007. Les mer Lukk

Fikk ikke si «nei» innenfor husets fire vegger

Madison dro på fester og nattklubber med Hefner flere ganger i uken. En kveld ble hun tilbudt det beroligende medikamentet Metakvalon, kjent som «låråpneren» i Hefners miljø. Hun takket nei på nattklubb, men innenfor Hefners fire vegger fikk hun ikke valgmuligheten.

– Jeg ble fortalt at tiden var inne for å gå til Hefners soverom. Det skjedde så fort, og jeg husker ikke annet enn en tung kropp som lå oppå meg, forteller Madison. Nok en gang innså hun at dette ikke var et engangstilfelle, og hun hevder at Hefner sakte men sikkert tok kontroll over livet hennes.

Bildet fra 2006 viser Holly Madison på stranden, og er tatt under feiringen av Hefners 80-årsdag. Les mer Lukk

Mistet all kontakt med omverdenen

Madison bodde på Playboy Mansion i perioden 2001 til 2008, og har tidligere fortalt om sine opplevelser i boken «Down the Rabbit Hole» som havnet i bokhyllene i 2015.

Ifølge Madison måtte hun være hjemme senest klokken 21.00 hver kveld, og hun ble bedt om å si opp jobben som servitør. Etter hvert mistet hun all kontakt med omverdenen. Kvinnene som bodde der ble tvunget til å ta narkotika og delta i orgier med Hugh Hefner to ganger i uken.

– Vi visste at det var et slags krav og forventet av oss, sier Madison til Buzzfeed News.

Ville ta sitt eget liv

Madison ble etterhvert deprimert, men ble nektet å dra til psykolog. Til slutt utviklet det seg til selvmordstanker.

– Jeg tenkte at å drukne meg selv var den eneste måten jeg kunne unnslippe det livet jeg levde. Jeg klarte rett og slett ikke mer, sier Madison til The Sun.

I 2008 fikk hun muligheter til å tjene penger selv, og flyttet ut av Playboy Mansion. Ni år senere døde Hugh Hefner 91 år gammel.

Holly Madison (t.h) sammen med Hugh Hefner, og playboykaninene Kendra Wilkinson (t.v) og Bridget Marquardt. Les mer Lukk

I ettertid har Madison blitt beskyldt for å lyve av playboykanin Kendra Wilkinson, som mener at Madison ønsker hevn på Hefner.

– Madison hadde ett mål for øyet, og det var å bli Hefners kone og få en bit av arven. Dette skjedde aldri, og hva tror du det førte til? Hevn, og det er det vi ser nå, sier Wilkinson til magasinet People.

Wilkinson er en av Playboys mest profilerte skikkelser og hadde sitt første møte med Hefner da hun var 18 år gammel. Hun har selv beskrevet samleie med Hefner som en jobb.

– Jeg drakk meg full for å overleve de nettene, for det var ingen vei utenom. Jeg så på det som en ett minutts lang arbeidsdag, sier Wilkinson.

Etter å ha forlatt Playboy Mansion møtte Madison produsent Pasquale Rotella. Sammen giftet de seg og fikk datteren Rainbow. De skilte lag i 2019, og for tiden arbeider Madison med filmen om sitt liv, med skuespiller Samara Weaving (29) i rollen som unge Holly Madison.