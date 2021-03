Russland bekrefter at Navalnyj er sendt til arbeidsleir

Aleksej Navalnyj er overført til en arbeidsleir for å sone dommen på to og et halvt år.

NTB

Lederen for det russiske fengselsvesenet bekrefter at Aleksej Navalnyj er sendt til en arbeidsleir for å sone dommen på to og et halvt år.