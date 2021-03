Facebook inngår avtale med medier i Australia

Facebook opplyser fredag at selskapet har signert intensjonsavtaler med tre australske medieselskaper. Arkivfoto: Richard Drew / AP / NTB

NTB

Facebook har signert intensjonsavtaler med tre australske medieselskaper, etter at Australia vedtok en ny medielov myntet på Facebook og Google.

Torsdag vedtok det australske parlamentet loven som pålegger digitale plattformer å forhandle med og betale australske nyhetsmedier for å kunne dele deres nyheter.

Både Facebook og Google var sterkt imot loven, og Facebook stanset deling av nyheter i Australia i forrige uke som en reaksjon. Etter å ha inngått en avtale med den australske regjeringen som førte til endringer i loven, åpnet Facebook opp for nyheter igjen torsdag.

Facebook opplyser at det er signert avtaler med Private Media, Schwartz Media og Solstice Media. Avtalene skal undertegnes innen de neste 60 dagene, ifølge nettgiganten.

– Disse avtalene bringer ny kvalitetsjournalistikk, inkludert innhold som var bak betalingsmur, til Facebook, uttaler selskapet.

Administrerende direktør Rebecca Costello i Schwartz Media sier avtalen vil bidra til at selskapet kan produsere uavhengig journalistikk. Private Media-sjef Will Hayward sier avtalen bygger på et eksisterende samarbeid med Facebook.

Google, som truet med å trekke seg helt ut av Australia, har inngått avtaler med flere mediegrupper, deriblant Rupert Murdochs News Corp og Nine.