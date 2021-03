USA bombet mål i Syria

Pentagons talsperson John Kirby sier angrepet sender en klar beskjed om at Biden vil handle for å beskytte amerikanske og allierte styrker. På bildet sees amerikanske F-35-fly av samme type som Norge har kjøpt inn til sitt forsvar.

NTB

USA har bombet mål i Syria som knyttes til en iransk-støttet milits. Minst 17 ble angivelig drept i USAs første militære angrep etter at Joe Biden ble president.

Flyangrepene torsdag var rettet mot anlegg nær grensa mot Irak. Forsvarsdepartementet Pentagon kaller operasjonen en gjengjeldelse for et rakettangrep i Irak tidligere denne måneden.

– Vi er sikre på at målet ble brukt av de samme sjiamuslimske militsfolkene som utførte angrepet i Irak, sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin.

Han legger til at han er trygg på at «vi vet hva vi traff».

– Lastebilder med ammunisjon

Det var nyhetsbyrået Reuters som først omtalte angrepene, med henvisning til anonyme kilder. Deretter ble det bekreftet av Pentagon.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier minst 17 pro-iranske militsmedlemmer ble drept.

– Angrepene ødela tre lastebiler med ammunisjon, sier SOHRs direktør Rami Abdulrahman.

– Foreløpige opplysninger tyder på at minst 17 krigere ble drept, legger han til.

Ifølge Rahman var de drepte medlem av den pro-iranske paramilitære gruppen PMF.

– Proporsjonal respons

USAs nye forsvarsminister Lloyd Austin bekrefter at det amerikanske militæret har bombet mål i Syria. Foto: Alex Brandon / AP / NTB Les mer Lukk

En talsmann for Pentagon, John Kirby, sier angrepene ødela flere anlegg ved en kontrollpost ved grensa mot Irak. Kontrollposten brukes angivelig av flere iransk-støttede militsgrupper.

Kirby kaller angrepene en «proporsjonal militær respons» og en klar beskjed om at Biden vil handle for å beskytte amerikanske og allierte styrker.

– Samtidig har vi handlet bevisst med mål om å trappe ned den spente situasjonen øst i Syria og i Irak, sier han.

Gjengjeldelse



Ifølge USA var flyangrepene gjengjeldelse for et rakettangrep mot flyplassen i Arbil nord i Irak 15. februar. Her ble én sivilt ansatt drept og flere andre såret, blant dem en amerikansk soldat.

En lite kjent militsgruppe som kaller seg Blod-brigadens voktere, hevdet å ha stått bak dette angrepet. En uke senere ble det skutt raketter mot USAs ambassade i Bagdad, uten at noen ble såret.

