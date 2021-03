Amerikansk regjeringsadvokat innrømmer drap etter funn av offerets briller

En regjeringsadvokat i den amerikanske delstaten Sør-Dakota hevder han trodde han hadde kjørt på en hjort. Det skulle vise seg å være et menneske.

Det var 12. september i fjor at regjeringsadvokat Jason Ravnsborg (44) var involvert i en ulykke på vei hjem fra en middag. Ifølge hans egen forklaring hadde han kjørt på en hjort og forlatt stedet, skriver New York Post. Senere skal politiet ha funnet et par briller i bilen som ikke tilhørte Ravnsborg.

– Dette er Joes briller

Han ble konfrontert med funnet under et politiavhør som nylig ble offentliggjort av politiet. Brillene tilhørte 55 år gamle Jospeh Boever, som hadde blitt funnet omkommet som følge av en påkjørsel i området.

– Dette er Joes briller, og det betyr at det var hans kropp som knuste frontruten din, sa politiet i avhøret.

Kort tid etter innrømte Ravnsborg å ha påkjørt og drept Boever. Han står fortsatt fast ved at han ikke visste at det var et menneske da han forlot stedet rett etter påkjørselen.

– Jeg visste ikke om brillene før dere visste dem til meg. Jeg så ingenting da det skjedde, og visste ikke at det var et menneske før dagen etter, forklarer Ravnsborg.

Det var Victor Nemec (t.v) som meldte søskenbarnet Joe Boever savnet. Her står han sammen med sin bror Nick Nemec utenfor sitt hjem i Sør-Dakota. Les mer Lukk

Søskenbarnet forsvant

Ifølge sin egen forklaring skal han ha forlatt stedet i troen om at han hadde kjørt på et dyr, og vendt tilbake dagen etter og funnet 55 år gamle Boever omkommet. Han skal ha kontaktet politiet da han kom hjem kvelden ulykken fant sted, men hevdet at ingenting tydet på at han hadde kjørt på et menneske.

Boever befant seg langs veien etter at bilen hans hadde havarert i nærheten, forklarer 55-åringens søskenbarn Victor Nemec til avisen Argus Leader. Etter planen skulle Nemec hjelpe søskenbarnet med bilen, men da han kom til stedet var ikke Boever å finne. Han ble bekymret og meldte søskenbarnet savnet, og et døgn senere ble han bekreftet omkommet.

Mulig riksrett

Den 44 år gamle regjeringsadvokaten er siktet for uaktsomt drap og for å ha brukt mobilen bak rattet. Ifølge etterforskerne skal Ravnsborg ha vært distrahert av telefonen og kjørt ut på veiskulderen. Der skal han ha truffet Boever og forårsaket den fatale ulykken.

Ravnsborg ble valgt inn i regjeringen i 2018, og tirsdag begynte lovgivere i Sør-Dakota prosessen med å stille regjeringsadvokaten for riksrett som følge av hendelsen. Guvernør Kristi Noem har bedt Ravnsborg om å gå av.

– Jeg har gjennomgått alt av materiale og rapporter fra politiet og mener at statsadvokat Ravnsborg må gå av, skrev Noem på Twitter.