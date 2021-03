Ny studie: Personer med briller har mindre risiko for covid-19-smitte

Den indiske corona-studien slår fast at det er en klar fordel for mennesker å bruke briller regelmessig. En av konklusjonene er at risikoen for å bli smittet av coronavirus er opp til to eller tre ganger større for personer uten briller.

De fleste mennesker tar seg til ansiktet mange ganger i løpet av dagen. Men har du briller begrenses den direkte kontakten med hudoverflater i ansiktet. Det gir trolig bedre beskyttelse mot smitte.

Det kommer frem i en ny indisk studie gjengitt av blant annet Bild og Independent.

Ifølge forskerne berører mennesker ansiktet i gjennomsnitt 23 ganger i timen, og øynene opptil tre ganger i timen.

Tre ganger så høy risiko uten briller



Studien slår fast at det er en klar fordel for mennesker å bruke briller regelmessig.

En av konklusjonene er at risikoen for å bli smittet av coronavirus er opp til to eller tre ganger større for personer uten briller.

Det er spesielt nærkontakten med øynene som utgjør den største risikoen for å bli smittet av egne hender som har vært i kontakt med viruset.

«Hvis man berører ansiktet med hender som ikke er rene, kan man risikere at smitte kommer i kontakt med øyne, nese og munn, og man kan derfor smitte seg selv», skriver den danske Sundhedsstyrelsen, melder Berlingske.

– Munnbind beskytter ikke øynene

Til sammen 304 personer, deriblant 223 menn og 81 kvinner deltok i studien.

Forskerne påpeker at vanlige briller ikke gir like god beskyttelse som beskyttelsesbriller, men at effekten likevel er påfallende stor sammenlignet med personer som ikke bruker briller til daglig.

Den indiske studien ble foretatt ved et sykehus i Nord-India med pasienter i alderen 10 til 80 år.

Eksperter anbefaler minst mulig berøring i ansiktet for å unngå smitte. Munnbind gir derfor god beskyttelse mot direkte berøring.

– Å berøre nese og munn reduseres betydelig når en ansiktsmaske brukes riktig. Å bruke ansiktsmaske beskytter imidlertid ikke øynene, sier lederforsker Amit Kumar Saxena, skriver Bild.